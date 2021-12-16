Десятки улиц останутся без электричества в Волгограде 17 декабря

Электричество отключат с 9 часов утра в Ворошиловском и Кировском районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Массовые отключения электроснабжения ожидают волгоградцев 17 декабря. Без света останутся жители двух районов. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение будет отсутствовать в Кировском и Ворошиловском районе. Не смогут воспользоваться электроприборами из-за плановых профилактических и ремонтных работ жители десятка улиц.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: ул. Абганеровская, 4-48, 23, 31-43; пер. Ольховский, 3-11, 4-26; пер. Гороховский, 3-17, 4-12; ул. Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; ул. Пальмовая, 2, 11-37; пер. Волжский, 4а-6, 1-7, 10; ул. Красноозерная, 45-55, 58-66; ул. Катальповая, 50, 49; ул. Бытовая, 1-25, 2а-26; ул. Сокольниковская, 3-25, 2-24; ул. Майская, 2а-8а, 3а-21; пер. Майский, 1-1а; ул. Ковыльная, 1-15, 2-20; пер. Ковыльный, 1-5, 4-6; ул. Лавровая, 37, 49, 82-90; ул. Чехова, 2-12, 3-7; ул. Добролюбова, 48-70, 53-91; ул. Терновая, 1-31, 4-34; ул. Никитина, 3-23; ул. Братская, 4-14; ул. Пехотная, 1-15, 2-16а; ул. Североуральская, 5-19, 2-16; ул. Мопровская, 1-13, 2-16; ул. Шлюзовая, 9-19.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 без электричества оставят Московский финансовый юридический университет на ул. Череповецкой, 26. В этот же промежуток времени света не будет у жителей домов, находящихся по адресам: ул. Чембарская, 14, 16/1-16/8, 16/11, 16/12, 18-26, 18а, 23-29, 29а, 31, 31а, 33-47, 47а, 49, 49б, 51, 51б, 53, 55, 55б, 56, 56/5, 57, 57а, 57д, 57/1, 59-69, 59б, 61а, 61б; пер. Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8-26, 21а, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52; ул. Саранская, 55, 53, 53а, 57-65, 65а, 67, 67а, 68, 69, 69а, 70, 71-81, 72а, 72б, 74, 78, 80-104, 81а, 82а, 83, 83а, 85-89, 89а, 94а, 96а, 98а, 100а, 104а, 106а; ул. Череповецкая, 20, 20а, 24а, 24/3, 24/7, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52а, 60; ул. Дербентская, 62, 71; ул. Елецкая, 79, 81, 89, 91, 91а, 93а, 95-111, 101а, 105а, 543, 546; пер. Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а; ул. Ленкоранская, 97-115, 82-90, 90/1, 90/2; пер. Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а; пер. Ченстоховский, 1-7, 2-8, 2а; ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а; ул. Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 58-82, 59а, 62а, 72а, 79а, 82а, 84а, 85а, 87а, 89а; ул. Звездина, 1-13, 3а, 2-14, 12а; ул. Макарчука, 1-21, 2-20, 2а, 18а, 20а; ул. Иванова, 1; ул. Чарджуйская, 1-15, 2-6, 15а, 8-26, 10а, 20а, 22а; ул. Двуреченская, 3-11, 2-20, 16б; ул. Юрия Долгорукого, 1-27, 5а, 19а, 6-16; ул. Черновицкая, 22; ул. Миргородская, 25/1-25/3, 27, 28а; ул. Кавказская, 37-41, 34-38. С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Академическая, 1, 1а, 2-6, 16-20; ул. Запрудная, 2, 3, 4, 5, 7а, 7б, 11-15, 15а; ул. Институтская, 1, 2, 3, 4, 4а; ул. Новостроек, 2, 3-9, 4, 8, 13, 15; ул. Окружная, 1, 3; ул. Калмыцкая, 1, 5, 7, 2-8, 11, ул. Песчаная, 15; ул. Одесская, 1-9, 2-10; ул. Астраханская, 1, 2-10, 5, 11, 13; ул. Институтская, 8; ул. Московская, 1-11, 2, 6, 10.