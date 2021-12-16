17 декабря в Волгоградской области ожидается гололед и морось

В регионе будет нулевая температура. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 17 декабря, в Волгоградской области из-за осадков и перепадов температур ожидается гололед, туманы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, завтра днем будет +1...+3º, ночью – около нуля. Уром и к обеду морось, дождь со снегом. Автомобилистам стоит быть внимательными в ранние часы – из-за туманов и сколькой трассы возрастает риск аварий.

В Волгограде 17 декабря ночью ожидается +1...-4º, днем -1...+4º.также будут осадки - морось, дождь со снегом, мокрый снег, снег. Ветер юго-западный с порывами до 8-12 м/с. На выходных погода не изменится. Синоптики обещают немного снега, но температура будет нулевая.