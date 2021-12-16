Жителя Волгоградской области жестоко убили за долг магазину в 2,5 тысячи

Молодой человек убил мужчину за долг в магазине Фото: Иван ВИСЛОВ

Жестокое убийство произошло на днях в хуторе Качалин Суровикинского района. В одном из домов было найдено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как выяснили следователи, местный житель накопил долг в 2,5 тысячи рублей в продуктовом магазине. Об этом узнал 21-летний сын продавца торгового павильона. Молодой человек решил «выбить» эти деньги у должника. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого преступник нанес 32-летнему мужчине около 49 ножевых ранений, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

После убийства 21-летний житель Качалина ушел с места происшествия. В настоящее время он был задержан, он дал признательные показания. В суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается сбор доказательств по уголовному делу.