В Волгограде фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку в 20 тысяч

Штраф оказался гораздо больше прибыли. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Волгограде по инициативе прокуратуры фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение после того, как директор ООО «Звено» дал 20 тысяч рублей взятки руководству вуза за контракт вне конкурса на поставку оргтехники на 600 тысяч рублей. На директора и сотрудников вуза завели уголовное дело, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- В отношении директора юридического лица и должностных лиц образовательного учреждения расследуется уголовное дело, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Фирма еще может оспорить постановление мирового судьи участка №120 Центрального района об административном штрафе в 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.