Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 10:25

В Волгограде ковид убил 43-летнего мужчину

Всего за сутки 16 декабря 2021 в регионе зафиксировано 39 летальных исходов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смертность от ковида не падает.

Смертность от ковида не падает.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки 16 декабря 2021 в Волгоградской области зарегистрировали 39 летальных исходов – это повторение рекордного числа смертей за время пандемии. Среди умерших 15 жителей Волгограда, двое волжан, трое жителей Михайловки и сразу пять человек из Камышинского района. Ковид убил 16 мужчин и 23 женщины. COVID-19 и его осложнения унесли жизнь еще молодой 49-летней волгоградки. Младшему из мужчин было всего 43 года, старшему – 92, сообщили в оперштабе.

Также среди жертв коронавируса на сегодня жители еще 12 районов области: Кумылженского, Даниловского и Клетского, Даниловского и Котовского, Серафимовичского и Среднеахтубинского, Октябрьского и Чернышковского. Сразу по две смерти в Суровикинском, Калачевском и Светлоярском. Общее число ковидных смертей на сегодня достигло 5157 человек. При этом кривая заболеваемости в регионе идет вниз.