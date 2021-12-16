В Волгограде ковид убил 43-летнего мужчину

Смертность от ковида не падает. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки 16 декабря 2021 в Волгоградской области зарегистрировали 39 летальных исходов – это повторение рекордного числа смертей за время пандемии. Среди умерших 15 жителей Волгограда, двое волжан, трое жителей Михайловки и сразу пять человек из Камышинского района. Ковид убил 16 мужчин и 23 женщины. COVID-19 и его осложнения унесли жизнь еще молодой 49-летней волгоградки. Младшему из мужчин было всего 43 года, старшему – 92, сообщили в оперштабе.

Также среди жертв коронавируса на сегодня жители еще 12 районов области: Кумылженского, Даниловского и Клетского, Даниловского и Котовского, Серафимовичского и Среднеахтубинского, Октябрьского и Чернышковского. Сразу по две смерти в Суровикинском, Калачевском и Светлоярском. Общее число ковидных смертей на сегодня достигло 5157 человек. При этом кривая заболеваемости в регионе идет вниз.