Двух молодых волгоградцев поймали с крупной партией героина в такси

Наркоторговцам грозят большие сроки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде двое молодых парней и девушка стали фигурантами уголовного дела за попытку сыта крупной партии героина. 24-летнего молодого человека задержали сотрудники ДПС в Городищенском районе – он вместе с 22-летней сообщницей ехал в такси. У парочки был пакет с 700 граммами наркотика.

- Установлено, что подозреваемый, вместе с сожительницей, выполняли функции оптовых курьеров и прибыли в Волгоградскую область на арендованной автомашине с целью сбыта наркотиков, - сообщили в пресс-службе Главка МВД.

Через сутки оперативники вместе с бойцами «Грома» поймали третьего фигуранта. Возбуждены уголовные дела, каждому грозит до 20 лет тюрьмы.