С января волгоградским депутатам и чиновникам могут увеличить зарплату

Фото: Волгоградская областная дума

С 1 января 2022 года планируется увеличение зарплаты депутатов Волгоградской областной думы. В регпарламент был внесен на рассмотрение проект закона, предусматривающий индексацию оклада на 4% работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы в аппарате облдумы. Документ был направлен председателю парламента Александру Блошкину и уже прошел одобрение думских комитетов по бюджету и госстроительству.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованную пояснительную записку к проекту закона, при индексации размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. Повышение зарплат депутатов предусмотрено в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

также на ближайшем заседании облдумы будет рассмотрен вопрос об индексации денежного содержания на 4% чиновников исполнительной власти и областного парламента, сотрудников региональных Контрольно-счетной палаты, Избирательной комиссии и ТИКов, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей.

Напомним, несколько дней назад губернатор подписал постановление об индексации окладов работников госучреждений на 4%.