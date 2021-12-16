В Волгограде отчим жестоко избивал приемного сына из-за неприязни

Полиция возбудила дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела полиции №2 Волгограда завели уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отчим на регулярной основе бил 8-летнего приемного сына всем, что попадалось под руку. При этом в семье было еще два ребенка. Правда, родных. Их нерадивый отец не трогал, а вот над пасынком, к которому испытывал неприязнь, издевался физически и психологически.

После допроса мужчина признался. Его хотят лишить родительских прав, а затем наказать по всей строгости закона.

- В настоящее время полицейские собирают материалы на лишение его родительских прав и проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД.

Волгоградцу грозит до трех лет.