В Волгограде кондуктор высадила подростка из трамвая

По данному инциденту проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МУП «Метроэлектротранс» начал проверку по факту высадки волгоградского школьника из трамвая. Инцидент произошел несколько дней назад в северной части города-героя.

- В МУП по электронной почте поступило сообщение волгоградки о том, что кондуктор трамвайного маршрута № 13 заставил ее 14-летнего сына покинуть салон в связи с тем, что он не смог оплатить проезд, - рассказали в мэрии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент сотрудники предприятия проводят проверку. Если окажется, что кондуктор действительно высадил пассажира, не достигшего 16-летнего возраста, то к нему применят меры дисциплинарного взыскания. Отметим, что МУП «Метроэлектротранс» настоятельно рекомендует работникам разбираться в каждой ситуации на месте. Если ребенок не смог оплатить проезд, то его высаживать нельзя.

- Отметим, что в случае подобных происшествий для наиболее оперативной реакции транспортного предприятия пассажир всегда может обратиться с сообщением непосредственно в диспетчерскую или оставить сообщение по телефону горячей линии департамента городского хозяйства по телефону 23-31-60.