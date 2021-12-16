В Урюпинске в столкновении «Лады» и «ВАЗа» погибла 36-летняя пассажирка

В ДТП пострадали три человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 15 декабря на трассе в Урюпинском районе Волгоградской области в столкновении «ВАЗа» и «Лады» погибла 36-летняя пассажирка. Авария произошла в 7.20 часов на 3-ем километре дороги «Урюпинск – хутор Первомайский». 44-летний водитель «ВАЗа» ехал со стороны Михайловки, потерял управление над машиной и оказался на полосе встречного движения.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ», а также водитель автомашины «Лада» и его 38-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту ДТП проводится проверка.