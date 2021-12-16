В Волгограде начали строить новую дорожную развязку на Третьей продольной

Фото: Администрация Волгоградской области

В течение двух лет на Третьей продольной магистрали в Волгограде появится новая многоуровневая развязка. Подрядчик приступил к возведению моста над железной дорогой в районе поселка Водстрой. Как рассказали «КП-Волгоград» в Комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в настоящее время выполняются работы по устройству свайного поля фундаментов опор путепровода, технологических проездов и площадок. Работы выполняют 25 разнопрофильных специалистов, в том числе инженеры, и 14 единиц спецтехники.

Переезд между железнодорожными станциями «Древний Вал - Орловка» на Третьей продольной постоянно сковывается огромными пробками. В сутки по трассе проезжает более 35 тысяч автомобилей, в период летних отпусков трафик увеличивается до 50 тысяч машин. Власти надеются, что возведение многоуровневой развязки позволит разгрузить движение. Проект, в том числе, предусматривает на участке 3,2 километра расширение проезжей части с двух до четырех полос и появление моста. Работы включены в региональную программу «Развитие транспортной системы Волгоградской области».

По контракту строительство развязки пройдет до октября 2023 года. На эти цели в общей сумме будет выделено 1 миллиард 672 миллиона рублей. Подрядчиком выступает компания АО «Группа компаний «ЕКС», которая также строит третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме.