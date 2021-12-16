Волгоградца отправили подметать улицы за повторное вождение в пьяном виде

судья наказал злостного нарушителя ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводской райсуд Волгограда приговорил 20-летнего Ершова к 4 месяца исправительных работ за повторное пьяное вождение. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе суда. Несмотря на молодой возраст, молодого человека ранее привлекали по уголовной статье за аналогичной проступок – он уже катался нетрезвым. Забрали права, оштрафовали, заставили работать, но это не помогло. Волгоградец снова нарушил закон.

- 22 февраля в ночное время, двигаясь напротив дома 35 по улице Костюченко был остановлен сотрудниками ДПС, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ершов осужден к наказанию в виде принудительных работ сроком 4 месяца с удержанием 10 % заработной платы осужденного, - сообщили в суде.

Нарушителю нельзя управлять машиной ближайшие три года.