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Общество15 декабря 2021 14:58

В Волгограде ожидается гололед и 16 декабря

Прогноз погоды на четверг не порадует волгоградцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Волгоградцам нужно быть аккуратными и в четверг, чтобы случайно не упасть

Волгоградцам нужно быть аккуратными и в четверг, чтобы случайно не упасть

Фото: Алексей ФОКИН

Волгоград и область уже сутки покрыты гололедом, и, похоже, улучшения метеоусловий пока не предвидится. На всей территории волгоградского региона 16 декабря будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мороси. В отдельных районах будет туман. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в четверг сохранятся гололедно-изморозевые явления. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с.

По области температура воздуха ближайшей ночью будет ночью +1...-4º, завтра днем -2...+3º. В Волгограде в ночные часы около 0º, в четверг днем 0...+2º.