В Волгограде ожидается гололед и 16 декабря

Волгоградцам нужно быть аккуратными и в четверг, чтобы случайно не упасть Фото: Алексей ФОКИН

Волгоград и область уже сутки покрыты гололедом, и, похоже, улучшения метеоусловий пока не предвидится. На всей территории волгоградского региона 16 декабря будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мороси. В отдельных районах будет туман. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в четверг сохранятся гололедно-изморозевые явления. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с.

По области температура воздуха ближайшей ночью будет ночью +1...-4º, завтра днем -2...+3º. В Волгограде в ночные часы около 0º, в четверг днем 0...+2º.