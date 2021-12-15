Волжский производитель колбас нарушил закон о конкуренции

Волжскому производителю пришлось заменить упаковку. Фото: УФАС

Волгоградские антимонопольщики признали ООО «Волжский мясокомбинат» нарушителем закона о конкуренции из-за размещенного на упаковке вареных колбас товарного знака, идентичного логотипу другого производителя. Обошлось без предписаний и штрафов, так как предприятие прекратило выпуск товара в спорной упаковке, сообщили в Волгоградском УФАС России.

Дело на «Волжский мясокомбинат» завели по заявлению конкурента - ООО «Владимирский стандарт». Производитель утверждал, что на «Любительской» и «Докторской» колбасах волжского предприятия размещен логотип, до боли похожий на тот, что завод из Владимира заверил свидетельством на товарный знак. В ходе рассмотрения дела решили дождаться результатов экспертизы Роспатента заявленного волжским заводом обозначения. Но потом оказалось, что в августе «Волжский мясокомбинат» захотел запатентовать образец в точности повторяющий графические элементы спорного изображения. В итоге упаковку пришлось поменять.