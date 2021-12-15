В Волгограде военного оштрафовали за неудачную шутку об угрозе взрыва части

Приговор не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 декабря Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор 27-летнему военному Данилу Григорьеву, виновному по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах». Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Известно, что Григорьев перевелся в Волгоград из Пскова. 25 августа 2021 года у него случился конфликт с военнослужащими из наряда – те не пропустили его в часть. Он сделал два муляжа бомб и предупредил о готовящихся взрывах. Военные ввели режим антитеррор, но опасных предметов не нашли.

- В судебном заседании подсудимый Григорьев признал себя виновным в предъявленном ему обвинении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - уточнили в ведомстве.