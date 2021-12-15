В трех районах Волгограда отключат свет 16 декабря

Электричества не будет весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи жителей из трех районов Волгограда по планам энергетиков окажутся в зоне отключений электричества в четверг, 16 декабря 2021 года. В списке адресов на этот раз окажутся дома Кировского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, сообщили в компании «Россети Юг».

Самые масштабные отключения электроэнергии запланированы 16 декабря в Кировском районе. С 9 до 17 часов не будет света на улицах: Братская, дома №4-14, Добролюбова, №53-91, 48-70, Долгопрудная, №1-23, 42-18, Ильмовая, №3, 4, 21, 30, Кременская, №55а-79, 60-100, Мопровская, №1-13, 2-16, Никитина, 3-23, Ореховая, №2, 30, 36, Песчаная, №2 и 6-80, Пехотная, №1-15, 2-16а, Рябиновая, №17-69, 12-54, Североуральская, №5-19, 2-16, Сенная, №1-17, Соленая, дома №7-26, 6-18, Терновая, №1-31, 4-34, Травяная, №1-71, 2а-4, Шаблиевская, №69-111, 44-84, Шлюзовая, №9-19, Энергетиков, №2-46, Южнобережная, №6-14, 30-48, Ясеневая, 21-63, а также в переулке Южнобережном обесточат дома №2-36, 3-17д.

В Краснооктябрьском уже который раз обещают обесточить с 9.00 до 17.00 дома на улицах Аграрной, №21-43, 34-38, 47, и Окраинной, №1б-19б, 1-19, 2-18. Отключения здесь уже не раз переносили. И на Тракторном 16 декабря 2021 среди коммунальных страдальцев по планам окажутся жители четырех домов - на улице Лодыгина, №7 и 9, и на улице Ушакова, №6 и 8. Здесь отключение электричества будет самым продолжительным – с 8 утра до 17 часов.