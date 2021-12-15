Волгоградцы могут пожаловаться на плохую обработку дорог и тротуаров от наледи

Фото: мэрия Волгограда.

Вторые сутки дорожные и коммунальные службы борются с последствиями сильного ледяного дождя, который обрушился на город-герой. Горожане могут пожаловаться на плохую обработку магистралей, дворовых территорий, тротуаров на горячую линию по номеру - (8442) 33-63-92. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, жители областного центра также могут сообщить о тех адресах, где работы выполняются неэффективно. Жалобы обязательно примут ко вниманию.

- На улично-дорожную сеть Волгограда было нанесено свыше 2200 тонн песко-соляной смеси и порядка 100 тонн жидкого реагента – раствора бишофита, - уточнили в администрации.

На объектах трудятся свыше 1800 человек. Из-за непрекращающихся осадков приходится обрабатывать поверхности повторно. Автомобилистов просят быть внимательными, пешеходам рекомендуют обходить скользкие места и передвигаться не слишком быстро.