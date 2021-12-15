Менее 2% привитых заразились ковидом в Волгограде и области

Сделать прививку от ковида волгоградцы могут в поликлиниках и торговых центрах. Фото: АВО

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, сколько жителей региона заболели коронавирусом после прививки. Оказалось, что таковых менее 2% от общего числа вакцинированных от COVID-19. И этот показатель в регионе в два раза ниже, чем в среднем по стране. При этом повторно заразившихся среди привитых всего 0,48%, сообщили в облздраве.

- Удельный вес повторно заболевших COVID-19 за весь период пандемии составляет всего 3,3%, удельный вес заболевших среди полностью вакцинированных составляет 1,9%, повторно заболевших после перенесенного заболевания COVID-19 и вакцинации – 0,48 % от общего числа заболевших, - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

По данным, которые 15 декабря озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в России заболели ковидом 3,9% вакцинированных.

- В общем числе вакцинированных процент заболевших крайне невелик, еще меньше процент заболевших с различными осложнениями. Эти данные свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации, - отмечает главный внештатный специалист облздрава по аллергологии и иммунологии Анна Панина. - При этом следует понимать, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии защиты от случаев возникновения заболевания.

Медики напоминают, что далеко не у всех после прививки формируется адекватный иммунный ответ, есть и так называемые «не ответчики», которые не реагируют на введение вакцины. Но важность прививки это не умаляет.