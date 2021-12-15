За год строительство жилых домов в Волгоградской области выросло на 7,6%

Волгоградцам продают более 650 тысяч квадратных метров Фото: Анастасия Осипова

В 2021 году за период с января по ноябрь в Волгоградской области на 7,6% выросло количество построенных жилых домов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Общая площадь квартир составила 658,4 тысяч квадратных метров. Об этом «КП-Волгорад» сообщили в пресс-службе Волгоградстата.

Также эксперты ведомства оценили активность строительных организаций региона. Они себя чувствуют «хорошо». 84% фирм работают стабильно, 5% увеличивают число работников, 7% - -

- Руководители 70% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную» и 14% как «благоприятную». Заказов и ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 71% организаций отметили, что их будет «достаточно», - уточнили в ведомстве.