Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 11:57

Строителей храма Александра Невского наградили в Волгограде

Награды 26 специалистам вручил губернатор Андрей Бочаров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Награды вручил глава региона. Фото: АВО

Награды вручил глава региона. Фото: АВО

В Волгограде 15 декабря чествовали строителей собора Александра Невского. Награды и почетные грамоты 26 специалистам, которые внесли большой вклад в общее дело, вручил в храме губернатор Андрей Бочаров. Среди награжденных и митрополит Волгоградский и Камышинской Феодор, который получил медаль «Мир. Дружба. Согласие». После церемонии глава региона провел заседание попечительского совета, сообщили в администрации региона.

Директора «Павловской мастерской» Ларису Губину наградили медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». Награды также получили строители, проектировщики и архитекторы компании «Приволжтрансстрой», которая возводила собор, и специалисты облгосэкспертизы.

Попечительский совет, который занимался вопросами строительства храма, решил, что он свою задачу выполнил и больше не нужен. Но при соборе Александра Невского появится новый совет, который будет решать текущие проблемы. Кто в него войдет, решит митрополит.