Строителей храма Александра Невского наградили в Волгограде

Награды вручил глава региона. Фото: АВО

В Волгограде 15 декабря чествовали строителей собора Александра Невского. Награды и почетные грамоты 26 специалистам, которые внесли большой вклад в общее дело, вручил в храме губернатор Андрей Бочаров. Среди награжденных и митрополит Волгоградский и Камышинской Феодор, который получил медаль «Мир. Дружба. Согласие». После церемонии глава региона провел заседание попечительского совета, сообщили в администрации региона.

Директора «Павловской мастерской» Ларису Губину наградили медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». Награды также получили строители, проектировщики и архитекторы компании «Приволжтрансстрой», которая возводила собор, и специалисты облгосэкспертизы.

Попечительский совет, который занимался вопросами строительства храма, решил, что он свою задачу выполнил и больше не нужен. Но при соборе Александра Невского появится новый совет, который будет решать текущие проблемы. Кто в него войдет, решит митрополит.