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Общество15 декабря 2021 11:28

45 тонн дезсредств для обработки подъездов выдадут бесплатно волгоградским УК

С начала пандемии коммунальщики региона получили почти триста тонн хлорсодержащих препаратов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подъезды должны дезинфицировать регулярно.

Подъезды должны дезинфицировать регулярно.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Управляющим компаниям Волгограда и области в ближайшие дни раздадут еще 45 тонн дезинфицирующих средств с содержанием хлорки для обработки подъездов и входных групп в многоквартирных домах. Препараты для усиленной дезинфекции мест общего пользования производства «Каустика» безвозмездно переданы в администрации районов Волгограда и области, сообщили в региональном Госжилнадзоре.

- Всего с начала пандемии по управляющим организациям субъекта распределены 294 тонны хлорсодержащих препаратов, - рассказали в региональной ГЖИ.

Обрабатывать кабины лифта и кнопки вызова в подъезде, входные двери, лестницы, мусоропроводы и другие места коммунальщики должны регулярно. Но повышать за это плату за содремжил управкомпании не имеют права. Поэтому УК бесплатно получают белизну и прочие хлорсодержащие препараты, чтобы защитить жителей многоэтажек от ковида и прочей заразы. Правда, по словам волгоградцев, хлоркой в их подъездах уже давно не пахнет.

А как у вас в подъезде убирают? Делитесь в комментариях