В Волгоградской области открыли новую ПЦР-лабораторию для исследований на коронавирус

ПЦР-лаборатория открылась в Камышине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области открылась новая ПЦР-лаборатория для исследований на коронавирус. Она появилась в Камышине на базе Центральной районной больницы. Лаборатория состоит из трех обособленных помещений с боксами биологической безопасности. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, современная диагностическая аппаратура должна сократить сроки постановки диагноза, чтобы пациенты могли начать лечение раньше и избежать тяжелых последствий.

- Лаборатория оснащена бактерицидными облучателями, спецвентиляцией и другими системами, которые позволяют защитить образцы биоматериала, избежать получения ложноположительных результатов, - отметили в комитете здравоохранения региона.

Напомним, в конце лета также был открыт ПЦР-центр в здании бактериологической лаборатории Волгоградской областной инфекционной больницы № 2 в Волжском. В медучреждение направляются мазки из клиник города-спутника и ближайших районов области. В планах открытие еще одной ПЦР-лаборатории для исследований на коронавирус в Михайловской ЦРБ.

За время пандемии волгоградские лаборатории выполнили более 2,8 миллиона исследований на COVID-19.