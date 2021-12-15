В 2022 году в Волгограде построят две новые дороги в «Родниковой долине»

Власти выбирают подрядчика для строительства новых дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжается создание комфортной среды для жителей микрорайона «Родниковая долина» в Советском районе. В настоящий момент власти города-героя выбирают подрядчиков для строительства новых дорог. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, речь о двух участках по улицам №10 и по улице Степанищева, которые являются продолжением улицы Родниковой. А также о двухполосной дороге по улицам № 10 в границах Добрушина и улицы №2. Таким образом реализуется нацпроект «Жилье и городская среда».

Победителей аукциона определят 22 декабря. Уже весной следующего года начнутся работы.

- Компаниям-исполнителям предстоит выполнить весь комплекс работ, включающий планировку территории, устройство ливневой канализации и других коммуникаций, сформировать основание объектов из песка и крупнозернистого щебня и уложить качественное дорожное полотно, - уточнили в мэрии.