В гордуме Волгограда выбрали вице-спикеров

В гордуме кадровые перестановки. Фото: гордума

В среду, 15 декабря 2021, депутаты Волгоградской городской думы собрались на внеочередное заседание, на котором помимо прочих вопросов решали внутренние кадровые. По итогам тайного голосования вакантное место первого вице-спикера думы занял Дмитрий Дильман. Заместителем председателя избрали Геннадия Кузнецова, который представляет Красноармейский район, сообщили в гордуме.

- «За» проголосовал 31 депутат из 33, - рассказали в городской думе Волгограда.

Напомним, до избрания в госдуму первым вице-спикером в гордуме был Андрей Гимбатов. Так что его место было вакантным с сентября.