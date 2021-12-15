Плату за техосмотр на 2022 год утвердили в Волгоградской области

Техосмотр станет дороже. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области с 1 января 2022 года вырастет стоимость техосмотра транспортных средств. Согласно постановлению, предельный размер платы за проведение ТО увеличится на 3,2 – 3,4%, сообщили в комитете тарифного регулирования региона.

- Стоимость техосмотра по-прежнему будет иметь среднее ценовое значение среди регионов РФ и не превысит инфляцию, - отметили в ведомстве.

Так, прохождение техосмотра легкового автомобиля с нового года обойдется волгоградцам на 16 рублей дороже - 515 рублей вместо 499. Для категории М2 (малые автобусы) плата вырастет на 33 рубля и составит 1013 рублей, для N1 (грузовики до 3,5 тонн) прибавка составит 17 рублей и ТО будет стоить 549 рублей.

Напомним, в прошлый раз плату за техосмотр в регионе поднимали в апреле 2021 года. Но согласно изменениям в федеральное законодательство, теперь тарифы на ТО для всех 33 категорий транспорта будут пересчитывать ежегодно.