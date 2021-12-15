Поезд Деда Мороза приедет в Волгоград 20 декабря

В приемную Деда Мороза можно попасть только по билетам. Фото: РЖД

Дед Мороз из Великого Устюга доберется до Волгограда на своем сказочном поезде в понедельник, 20 декабря 2021 года. Дети и взрослые смогут пообщаться с главным новогодним персонажем и сделать фото. Поезд Деда Мороза прибудет на вокзал Волгоград-1 в 9 часов утра, праздничная программа начнется за 20 минут до этого, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная резиденция на колесах. Для свободного посещения в Волгограде будут открыты ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан с уникальными блюдами и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера. В вагоны, где будут проходить квесты, и в приемную Деда Мороза пустят только по билетам, которых уже нет в продаже. Но дедушка непременно выйдет из поезда на перрон, чтобы поиграть с детьми. Так что даже если вам не досталось билетов, можно устроить маленький праздник ребенку и зарядиться новогодним настроением.

Учтите, на перрон и в вагоны сказочного поезда детей пустят только в сопровождении имеющих ковидный QR-код или сертификат взрослых. Также пропуском может стать свежий отрицательный ПЦР-тест. С собой нужно иметь и удостоверение личности.