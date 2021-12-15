В Волжском разыскивают водителя, сбившего женщину с ребенком

Полиция ведет розыск водителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Волжском под колеса автомобиля попали 34-летняя женщина и ее 4-летний ребенок. 14 декабря в 17.40 неустановленный водитель на неизвестной машине ехал по улице Свердлова со стороны улицы Карбышева по направлению к улице Ленина. Напротив дома №30 по улице Свердлова автомобиль наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. После ДТП водитель скрылся.

Полиция ведет розыск виновника происшествия. Пострадавшим женщине и ребенку потребовалась госпитализация.