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Общество15 декабря 2021 7:09

Из-за гололеда трамваи и троллейбусы в Волгограде ходили всю ночь

Они выходили осуществляли технические рейсы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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С утра трамваи и троллейбусы ходят в штатном режиме. Фото: Архив "КП".

С утра трамваи и троллейбусы ходят в штатном режиме. Фото: Архив "КП".

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград с вечера 14 декабря находится во власти ледяного дождя, который пока не собирается прекращаться. Из-за непогоды в городе всю минувшую ночь ходили троллейбусы и трамваи. Но они не развозили пассажиров. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города, электротранспорт осуществлял технические рейсы для предотвращения образования наледи на контактной сети.

- С утра подвижной состав МУП «Метроэлектротранс» работает в штатном режиме, - отметили в мэрии.

Дороги и особенно тротуары в Волгограде местами остаются покрытыми гололедам, что приводит к падениям неосторожных волгоградцев. С утра 15 декабря на обработку магистралей и пешеходных зон вышли около 1800 человек.