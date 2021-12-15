Из-за гололеда трамваи и троллейбусы в Волгограде ходили всю ночь

С утра трамваи и троллейбусы ходят в штатном режиме. Фото: Архив "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград с вечера 14 декабря находится во власти ледяного дождя, который пока не собирается прекращаться. Из-за непогоды в городе всю минувшую ночь ходили троллейбусы и трамваи. Но они не развозили пассажиров. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города, электротранспорт осуществлял технические рейсы для предотвращения образования наледи на контактной сети.

- С утра подвижной состав МУП «Метроэлектротранс» работает в штатном режиме, - отметили в мэрии.

Дороги и особенно тротуары в Волгограде местами остаются покрытыми гололедам, что приводит к падениям неосторожных волгоградцев. С утра 15 декабря на обработку магистралей и пешеходных зон вышли около 1800 человек.