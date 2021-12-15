Ректором Волгоградского аграрного университета назначен Виталий Цепляев

Виталий Цепляев. Фото: облкомсельхоз

Министерство сельского хозяйства РФ назначило ректором Волгоградского аграрного университета Виталия Цепляева, который до этого руководил вузом с приставкой и.о. и работал замруководителя регионального Россельхознадзора. Приказ о назначении вышел 14 декабря 2021, сообщили в облкомсельхозе.

До этого ВолГАУ много лет руководил ректор Алексей Овчинников. В прошлом году его сменил проректор Александр Шатохин, но от приставки и.о. он так и не избавился. С января 2021 года Минсельхоз России назначил исполняющим обязанности ректора бывшего чиновника, кандидата технических наук Виталия Цепляева, отец которого много лет отдал работе в аграрном университете.