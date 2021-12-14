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Общество14 декабря 2021 15:01

В Волгограде проводят проверку в 3-й больнице

По предварительным итогам уже приняты кадровые решения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больнице продолжается проверка. Фото: ВОКБ 3

В больнице продолжается проверка. Фото: ВОКБ 3

В Волгограде на этой неделе по инициативе губернатора началась проверка второй по счету областной больницы. На этот раз облздрав заинтересовался финансово-хозяйственной деятельностью областной больницы №3, которая долгое время была ковидарием. По итогам первых дней уже приняты кадровые решения, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Первые решения по результатам проверки - от работы отстранена руководитель отдела кадров ГБУЗ ВОКБ №3, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона.

Напомним, проверяющие из комитета здравоохранения ранее нагрянули в КБСМП №25. Там тоже обнаружили нарушения. В отставку отправили заместителя главного врача по экономическим вопросам Викторию Багову. А за три месяца до этого заявление написала и главврач.