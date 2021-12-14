Волгоградских водителей предупредили о ледяном дожде на трассах

Водителям нужно аккуратно ехать по волгоградским трассам из-за ледяного дождя и тумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область пришли неприятные метеоусловия, которые грозят опасностями на трассах. Как рассказали «КП-Волгоград» в Упрдор Москва-Волгоград, 14 декабря на федеральных трассах А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский» и Р-22 «Каспий» идет ледяной дождь, на других магистралях – морось и мокрый снег. Так что водителям не нужно лихачить на трассах, необходимо соблюдать скоростной режим и ехать очень аккуратно.

- Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, такая погода сохранится в течение суток при колебаниях температуры воздуха от +3 до -9 градусов по Цельсию, - отметили в Упродор Москва-Волгоград.

Также в отдельных районах области ляжет густой туман, из-за которого видимость будет составлять всего лишь 100 метров.

На федеральных трассах дорожники работают в режиме повышенной готовности. Сейчас магистрали обрабатывает порядка 70 единиц спецтехники. Во вторник на проезжую часть было нанесено более 1000 тонн пескосоляной смеси. В случае нештатных ситуаций на трассе водители могут обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (8442) 96-86-25.

С гололедом во вторник начали бороться и в Волгограде, из-за наледи на дорогах в городе днем возникли сильные пробки.