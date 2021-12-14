В трех районах Волгограда отключат свет 15 декабря

Электричества не будет на двух десятках улиц. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 15 декабря 2021, в Волгограде снова отключат электричество в жилом секторе из-за плановых работ энергетиков. Останутся без света, электроприборов и удаленной работы жители сразу трех районов областного центра. На этот раз в списке адресов на отключение оказались все три района на «к» - Красноармейский, Краснооктябрьский и Кировский. Более двух десятков улиц обесточат на весь день – с 9.00 до 17.00, сообщили в компании «Россети Юг».

В Красноармейском 15 декабря свет отключат с 9.00 до 17.00. Попадут в зону, где обесточат дома, семь улиц: Караванная, №56-86, Компасная, №75-85, 76-86, Палласовская, 3, 23, Панферова, №9-33, Светлоярская, №39-89, 52- 58 и 62- 70, Шадринская, №1-3, 2-6, Штурманская, №77-85, 84-86. На Красном в который раз в списке на отключение значатся улицы Аграрная, дома №21-43, 34-38, 47, и Окраинная, дома №1б-19б, 1-19, 2-18. Обесточить дома планируют также с 9 до 17 часов. Но много раз здесь уже отменяли намеченные отключения.

В среду в Кировском районе среди коммунальных страдальцев, у которых не будет электричества с 9 утра до 17 часов, окажутся жители домов на улицах: Боровиковского, №2-32, 1а-27, Грекова, дома №2-12, Долгопрудная, №1-23, 42-18, Красноозерная, №23-43, 28-56, Катальповая, №51-57а, Колесовой, №1а-25, 2а-36, Краснолиманская, №63-81а, 56а-58, Ляпунова, дома №1г и 1д, Соленая, №6-18, 7-15, 17-26, Шелковичная, №25-37, Энергетиков, №2-46, переулок Варненский, №35-37, 32, Балканский, дома №35-37, 32, Катальповый, №1-11 и 4-10а. А с 9 до 15 часов вырубят свет на улице 64-й Армии.