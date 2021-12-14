Снег, гололед, +3 тепла: погода в Волгоградской области 15 декабря

Погода в Волгоградской области 15 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 15 декабря, в некоторых районах Волгоградской области ожидаются осадки в виде снега, дождя, мороси, снежных зерен. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, в среду днем будет довольно теплая для зимы температура – от -2 до +3º. Но ночью показатели ртутного столба упадут до -9º. Хотя местами ожидается +1...-4º. При этом ветер юго-восточный и восточный с порывами до 12-14 м/с. Высокая вероятность налипания мокрого снега на проводах деревьях, а также гололеда.

В Волгограде 15 декабря выпадут аналогичные осадки, возможен туман. Температура воздуха: ночью -1...-3º; днем около 0º. Несмотря на то, что регион не засыпает снегопадами, дорожные службы уже готовятся к неблагоприятным погодным условия – засыпают проезжие части противгололедными реагентами.