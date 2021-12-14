Волгоградцам объяснили появление авансовых платежек за воду и тепло

Такие платежки начали получать волгоградцы. Фото: КВ

Во второй декаде декабря 2021 жители Волгограда начали получать непривычные авансовые коммунальные платежки. «Прислали письмо счастья - половину суммы от той, что мы платим. Видимо, так «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» решили поздравить горожан с новогодними праздниками», - рассказывают читатели «КП-Волгоград». Волгоградцам предложили заранее заплатить за горячую и холодную воду, а также за отопление. Многих горожан это возмутило: «Подарочки себе решили сделать?». Разделить оплату за коммунальные услуги за декабрь на две части можно по желанию, оплачивать аванс не обязательно, сообщили в ресурсоснабжающих компаниях.

- Это позволит грамотно распределить финансовую нагрузку и сократить платежи после новогодних праздников. Если оплатить счет до 22 декабря – платеж будет учтен в документе за декабрь, который жители Волгограда получат в новогодние праздники, - пояснили в Концессиях.

Тем же, кто вносить аванс не пожелает, платить по этой квитанции не нужно. За это никто не накажет и не начислит пени. Полные декабрьские платежки придут всем позже.