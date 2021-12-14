Размещение Никиты Михалкова и его труппы в отеле «Волгоград» обойдется в 860 тысяч

Спектакли пройдут в субботу и воскресенье на сцене театра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

19 и 20 декабря волгоградцы смогут увидеть спектакль «Двенадцать» по мотивам одноименного фильма. На сцене НЭТа пройдут гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В спектакле в роли одного из 12 присяжных принимает участие и сам руководитель театра, он же выступает режиссером-постановщиком. Премьера этой пьесы состоялась 24 апреля этого года на Исторической сцене Большого театра, теперь труппа поехала с гастролями по стране. У нас артисты и сотрудники Центра театра и кино остановятся в отеле «Волгоград». Согласно сайту госзакупок, НЭТ заплатит гостинице за размещение труппы и персонала театра 859 тысяч 600 рублей. НЭТ выступает заказчиком гостиничных номеров. В закупках сказано, что источник финансирования – средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Как стало известно «КП», для Никиты Михалкова и сотрудников его центра снимают на 4 ночи 16 одноместных номеров, 18 двухместных за 573 тысячи 600 рублей. И еще 1 одноместный, 8 двухместных,1 трехместный, 2 четырехместных номера за 286 тысяч. В договоре есть пояснение, что в гостинице должен быть один номер представительского уровня с тремя комнатами и площадью не менее 80 кв. м. Скорее всего, этот трехкомнатный «сюит» с гостиной и видом на главную площадь города и Александро-Невский собор предназначается для самого Никиты Михалкова. Артисты приедут в Волгоград за день до первого спектакля и уедут на следующий день после второго. В проживание включен завтрак по типу «шведский стол».

Спектакль «12» - история о двенадцати присяжных. Они решают судьбу 18-летнего чеченского юноши Умара, подозреваемого в убийстве своего приёмного отца – русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело. Режиссер-постановщик пьесы – Никита Михалков, авторы – братья Пресняковы.