В Волгоградскую область доставили почти 5 тысяч комплектов «Спутника V»

Поступившую вакцину распределили по прививочным пунткам Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация против коронавируса. В регион доставили очередную партию антиковидных препаратов. В пункты иммунизации поступили 4,8 тысячи комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак», которая более известна как «Спутник V». Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, за весь период иммунизации от ковида регион получил 1 736 094 комплекта вакцин различных наименований.

Вакцинацию прошли более 1,3 миллиона волгоградцев – это более 82% от показателя для создания коллективного иммунитета. За прошлые сутки прививки получили 13 302 человека, из которых 5 273 жителя области были привиты первым компонентом препарата, 8 029 человек - вторым.

Напомним, на территории Волгоградской области работают 63 прививочных пункта на базе поликлиник и больниц. Также в вакцинации задействованы 10 подвижных прививочных пунктов, открыты кабинеты для иммунизации в торгово-развлекательных центрах Волгограда и Волжского, в музее «Россия – моя история».