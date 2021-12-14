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Здоровье14 декабря 2021 13:03

В Волгоградскую область доставили почти 5 тысяч комплектов «Спутника V»

За всю прививочную против ковида кампанию в регион доставили более 1,7 миллиона вакцин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Поступившую вакцину распределили по прививочным пунткам

Поступившую вакцину распределили по прививочным пунткам

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация против коронавируса. В регион доставили очередную партию антиковидных препаратов. В пункты иммунизации поступили 4,8 тысячи комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак», которая более известна как «Спутник V». Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, за весь период иммунизации от ковида регион получил 1 736 094 комплекта вакцин различных наименований.

Вакцинацию прошли более 1,3 миллиона волгоградцев – это более 82% от показателя для создания коллективного иммунитета. За прошлые сутки прививки получили 13 302 человека, из которых 5 273 жителя области были привиты первым компонентом препарата, 8 029 человек - вторым.

Напомним, на территории Волгоградской области работают 63 прививочных пункта на базе поликлиник и больниц. Также в вакцинации задействованы 10 подвижных прививочных пунктов, открыты кабинеты для иммунизации в торгово-развлекательных центрах Волгограда и Волжского, в музее «Россия – моя история».