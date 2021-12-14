Волгоградцам обещают вернуть отопление после прорыва теплотрассы на Красном

Батареи остыли еще минувшей ночью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь с 13 на 14 декабря в Краснооктябрьском районе Волгограда прорвало теплотрассу малого диаметра. Коммунальная авария случилась у дома на проспекте Металлургов, 8. Из-за этого с ночи без отопления остались жители более десяти многоквартирных домов. Вернуть им тепло должны в ближайшее время, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

- Бригада «Концессий теплоснабжения» осуществляет восстановительные работы. Для возможности проведения работ была приостановлена подача отопления к близлежащим МКД, - рассказали в концессиях.

К моменту публикации работы уже завершаются. Сразу после этого горячая вода снова заполнит теплопровод. Но в квартирах отопление должно появиться позже – ближе к ночи.

Восстановление трубопровода завершили к 17 часам. Сейчас сеть заполняют теплоносителем. Если к утру батареи так и останутся холодными, волгоградцам нужно обращаться в свою УК.