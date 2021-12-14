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Происшествия14 декабря 2021 9:58

В волгоградские колонии под видом молока поставляли похожую на него жидкость

За поставку суррогата будут судить пятерых человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела о поставке в исправительные учреждения вместо молока похожую на него жидкость. Фигурантами стали пять человек, действовавших в преступной группе. Летом 2019 года бывший начальник отдела тылового обеспечения регионального УФСИН вместе со своим замом вступил в сговор с представителями, торговавшими молочными продуктами. Они решили похитить бюджетные средства, выделенные на поставку молока.

Под видом продовольственного товара в подведомственные учреждения должна была поставляться жидкость под видом питьевого молока, не отвечающая физико-химическим показателям качества, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- В июле 2019 года между УФСИН России по Волгоградской области и коммерческой организацией, расположенной в Великом Новгороде, заключен государственный контракт на сумму около 5 миллионов рублей на поставку питьевого молока в количестве более 150 литров, - отметили в следкоме.

На Тырновском молочном заводе в Рязанской области изготовили, упаковали и реализовали по низкой цене жидкость под видом молока, которая была фальсификатом. Сотрудники УФСИН приняли некачественную продукцию, за которую была произведена оплата. В итоге их преступную деятельность разоблачили сотрудники МФД, ФСБ и службы безопасности УФСИН. Уголовное дело направили прокурору области.