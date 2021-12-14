В Волгоградской области хотят увеличить компенсацию за проведение газа в дома

На компенсацию затрат на проведение газа в дома имеют право определенные категории граждан Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области отдельным категориям граждан планируют увеличить компенсацию для газификации домов. Об этом во время рабочей поездки в Новониколаевский район заявил губернатор Андрей Бочаров. Сейчас сумма поддержки малоимущим семьям и гражданам, а также ветеранам на приобретение газоиспользующего оборудования составляет 17 175 рублей. Компенсация может увеличиться до 50 тысяч рублей.

- Это будет существенная поддержка для тех, у кого сложные возможности для газификации своих домов, для многодетных. В основе это касается людей, проживающих в сельской местности, семей с малыми доходами, жителей с ограниченными возможностями здоровья, старшего возраста, ветеранского сообщества, - отметил Андрей Бочаров.

По Социальному кодексу Волгоградской области на компенсацию затрат по проведению газа в дома имеют право малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, размер доходов которых не превышает величину регионального прожиточного минимума. Без учета дохода также поддержка предусмотрена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, неработающим, одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 70 лет и старше.

Проект закона об увеличении суммы компенсации внесли на рассмотрение в региональный парламент 14 декабря. Если депутаты поддержат его, то размер компенсации увеличиться уже с 1 января 2022 года. В администрации области отметили, что 50 тысяч рублей хватит для покупки одноконтурного или двухконтурного газового котла и газовой плиты.