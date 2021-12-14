В Волгограде на выходных пропал 43-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде с 11 декабря ищут бесследно пропавшего 43-летнего Романа Скачкова. В тот день мужчина не вернулся домой и перестал выходить на связь. Родные обратились в правоохранительные органы, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют в соцсетях ориентировку на волгоградца.

Особых примет нет, но есть описание, в чем последний раз видели Романа. Он был одет в коричневую куртку с капюшоном и брюки такого же цвета, черные ботинки и шапку. У Романа средне телосложение, рост около 190 сантиметров, волосы черные, глаза карие.

Всех, кто видел мужчину, похожего на Романа Скачкова, просят сообщить об этом по телефонам 112 (экстренные службы) и 8-800-700-54-54 (волонтеры).