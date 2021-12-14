Один человек погиб и пять пострадали в жутком ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский

Обе машины разбиты в хлам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло в половине девятого утра в Городищенском районе Волгоградской области на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. На 45-м километре дороги (недалеко от поселка Карповка и полигона Прудбой) и сейчас затруднено движение – сотрудники ГИБДД и следователи разбираются в обстоятельствах аварии. Прояснить, что случилось, никто из участников ДТП не может. Один водитель погиб, а водитель и четверо пассажиров второго автомобиля в больнице.

Пока известно только, что столкнулись «Лада Приора» и «Ниссан Альмера». От отечественной легковушки осталась лишь груда железа. 23-летний водитель не выжил. Иномарка оказалась чуть покрепче, все 5 человек, находившиеся в салоне, госпитализированы.