Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 декабря 2021 8:03

Один человек погиб и пять пострадали в жутком ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский

«Лада» столкнулась с «Ниссаном», 23-летний водитель отечественного авто не выжил
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обе машины разбиты в хлам.

Обе машины разбиты в хлам.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло в половине девятого утра в Городищенском районе Волгоградской области на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. На 45-м километре дороги (недалеко от поселка Карповка и полигона Прудбой) и сейчас затруднено движение – сотрудники ГИБДД и следователи разбираются в обстоятельствах аварии. Прояснить, что случилось, никто из участников ДТП не может. Один водитель погиб, а водитель и четверо пассажиров второго автомобиля в больнице.

Пока известно только, что столкнулись «Лада Приора» и «Ниссан Альмера». От отечественной легковушки осталась лишь груда железа. 23-летний водитель не выжил. Иномарка оказалась чуть покрепче, все 5 человек, находившиеся в салоне, госпитализированы.