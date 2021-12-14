В Волгограде очевидцев ДТП с пострадавшим ребенком просят обратиться в полицию

Попавшего под колеса авто мальчика госпитализировали Фото: Эдуард Пальгунов

Полиция обратилась к волгоградцам, которые могли быть очевидцами ДТП в Дзержинском районе Волгограда. 21 ноября примерно в 17.22 напротив дома №58 по улице 8-й Воздушной Армии, на пересечении с улицей Землячки, водитель за рулем белой иномарки «Renault Kaptur» сбил 11-летнего мальчика. Машина двигалась по направлению к улице Космонавтов, школьник переходил дорогу по «зебре», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия мальчик получил травмы различной степени тяжести. Его увезли в больницу скорой медицинской помощи.

- Просьба очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. № 35 к следователю Воеводину Яну Вадимовичу, телефон: 8-961-696-69-61, - отметили в региональном Главке МВД.