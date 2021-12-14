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Общество14 декабря 2021 7:09

В Волгоградской области на карантин отправили 96 школ и колледжей

Прирост заболеваемости ОРВИ за неделю составил 4%
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Роспотребнадзор рассказал о эпидемиологической обстановке.

Роспотребнадзор рассказал о эпидемиологической обстановке.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На 49 неделе с 6 по 12 декабря в Волгоградской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по причине отсутствия более 20% учащихся пришлось отправить на карантин 96 классов школ, интернатов, колледжей. В частности, три школы в Нехаевском, Михайловском районе и Волгограде полностью закрыли.

Показатели заболеваемости ОРВИ выросли на 4% (83,2 на 10 тысяч населения). По статистике, чаще болеют взрослые, чем дети. В первой категории эпидпорог превышен на 84%, а вот заболеваемость среди дошколят и школьников ниже эпидпорога.

Отметим, что в области продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Волгоградцам рекомендуют получить защиту от опасных вирусов.