В Волгограде через несколько дней после прививки «Спутник Лайт» умер бывший сотрудник «Ротора» Сергей Леонов

Фото: Федерация футбола Волгоградской области

Накануне не стало многолетнего работника «Ротора» Сергея Леонова. Бывший помощник президента клуба по безопасности скоропостижно скончался на 68-м году жизни, рассказали в федерации футбола Волгоградской области. Сергей Борисович также был ветераном вооруженных сил, выпускником Качинского училища, кавалером ордена Красной Звезды. Знакомые Сергея Леонова написали в социальных сетях, что ему стало плохо на похоронах своей сестры. Спасти его не удалось.

Сам же Сергей Леонов только 8 декабря написал на своей страничке в Facebook, что сделал прививку от коронавируса «Спутник Лайт». Он сообщил, что в пункте вакцинации в музее «Россия – моя история» ему было отказано вместе с супругой в вакцинации однокомпонентным препаратом. Медики настаивали на уколах двухкомпонентным препаратом. Хотя Сергею Леонову врач поликлиники ФГБУ 413 ВГМО РФ, в которой он состоял на обеспечении, посоветовал привиться «Спутником Лайт» по медицинским показаниям.

- Я не привык сдаваться и поехал с ней в «Парк-Хаус» в другой центр вакцинации. И что вы думаете? Меня привили «Спутником Лайт», даже не посмотрев историю болезни, заявив, что это право каждого, выбирать что ему колоть, правда переписали название и количество принимаемых мной лекарств, - написал за несколько дней до смерти Сергей Леонов.

Как стало известно «КП-Волгоград», причиной смерти бывшего сотрудника «Ротора» стал инсульт. На похоронах сестры он распереживался, мужчине стало резко плохо. На кладбище вызвали скорую, но он впал в кому, реанимировать его уже не удалось.

Сергей Леонов, будучи студентом 4-го курса Качинского училища, во время тренировочного полета его истребитель МИГ-21 начал стремительно падать. По курсу находился пионерский лагерь. Сергей Леонов увел самолет в сторону и в самый последний момент успел катапультироваться, получив многочисленные ранения. За подвиг он был награжден орденом Красной Звезды Закрытым Указом правительства СССР.

Выйдя в отставку, в 90-х годах перешел в «Ротор», где отвечал за безопасность и работу с болельщиками. С небольшими перерывами в футбольном клубе он проработал до 2015 года.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Леонова.