Двоих таксистов арестовали за организацию забастовки в Волгограде

На работе такси в городе забастовка не сказалась. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дзержинский райсуд Волгограда рассмотрел административные дела еще двоих таксистов, которые участвовали в забастовке 13 декабря и, по мнению, властей, были организаторами митинга. Егору Шевченко и Сергею Шарову назначили наказание в виде ареста на одни сутки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области

- Срок административного наказания надлежит исчислять с момента задержания, то есть с 9.35 и 9.37 часов 13 декабря 2021 года, - рассказали в суде.

Утром 13 декабря на парковке у ТРЦ «Мармелад» десятки таксистов вышли бастовать против условий, в которых они вынуждены работать. По данным суда, Шаров и Шевченко участвовали в несогласованном митинге. Первый свою вину признал, второй нет. По словам Шевченко, он - подрабатывающий в такси блогер и в тот день приехал за «горячим» материалом для своего канала. Но суд решил иначе, ведь волгоградец засветился на видео во время выступления на митинге. Правда, он еще может обжаловать решение суда, как и его коллеги.

Напомним, ранее еще двоих таксистов за организацию несанкционированного митинга оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

- В Волгограде сервис продолжает работать без изменений, водители выходят на линию и выполняют заказы, - прокомментировали ситуацию в городе в пресс-службе «Яндекс.Такси».