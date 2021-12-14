Из Волгограда самолеты начнут летать в Элисту

Авиасообщение между Волгоградом и Элистой откроется с 10 января Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2022 году откроется полетная программа между Волгоградом и Элистой. Пассажирские самолеты начнут летать с 10 января до конца осенне-зимнего периода – до 25 марта. Пассажирские рейсы будут выполняться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам, рассказали «КП-Волгоград» в Международном аэропорту Волгоград.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Utair». Из Волгограда самолеты будут вылетать в 13.50, из Элисты – в 15.50. Время полета составит 1 час. На маршруте задействуют самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 1 158 рублей (тариф «Минимум» включает в себя одно место ручной клади габаритами 40x30x20 см и весом до 5 кг).