Два таксиста из Волгограда заплатят по 10 тысяч за организацию забастовки

На работу сервиса забастовка водителей не повлияло: время ожидания и цены не увеличились. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде Дзержинский суд оштрафовал первых задержанных после забастовки таксистов участников акции. Евгений Баженов и Иван Никитин, по мнению присутствующих на акции полицейских, выступали одними из организаторов забастовки. По форме проведения это было похоже на митинг, который никто из участников акции не согласовал. Поэтому суд привлек мужчин к ответственности по статье «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении».

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, судья проявил снисхождение и вошел в положение: мужчины и так пошли на забастовку из-за несогласия с условиями работы и оплаты труда. Поэтому, учитывая их семейное и материальное положение, им назначили минимальное из возможных наказание – 10 тысяч рублей штрафа.

Напомним, 13 декабря утром на парковке у «Мармелада» десятки таксистов вышли бастовать против условий, в которых они вынуждены работать. По словам пресс-службы компании Яндекс, на обслуживании пассажиров это не сказалось.

- В Волгограде сервис продолжает работать без изменений, водители выходят на линию и выполняют заказы, - прокомментировали тем временем в пресс-службе «Яндекс.Такси».