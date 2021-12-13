В Волгограде огласили приговор коммерсанту за мошенничество с квартирами

Мужчина может обжаловать приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Центральный райсуд Волгограда 13 декабря огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами. Руководителю строительной компании, которая получила за невыполненные работы по благоустройству две квартиры в строящемся доме, дали пять с половиной лет колонии, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как установил суд, в апреле 2016 года застройщик заключил со строительной компанией осужденного договор уступки прав (цессии). Фирме отдали две однокомнатных квартиры стоимостью 2,2 миллиона, а та должна была благоустроить территорию вокруг новостройки. Но директор компании свои обязательства не выполнил, хотя полученные квартиры сразу перепродал. Деньгами же распорядился по своему усмотрению.

Коммерсант еще может обжаловать приговор, как и гражданские иски о взыскании с материального ущерба.