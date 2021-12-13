В пяти районах Волгограда отключат свет 14 декабря

Электричество отключат на несколько часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители сразу пяти районов Волгограда во вторник останутся на несколько часов без света и не смогут работать на удаленке из-за плановых ремонтных работ на городских электросетях. В списке домов, где запланированы отключения электричества на 14 декабря 2021, указаны дома Центрального, Краснооктябрьского, Советского и Кировского, Красноармейского районов областного центра, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

В центре Волгограда во вторник с 9 до 17 часов обесточат два дома – на улице 13-й Гвардейской Дивизии, 13 и на проспекте Ленина, 29. На Красном 14 декабря 2021 обесточат двухэтажки на улицах Софийская, №3-17, и Геленджикская, №4-18. Электричества не будет с 10 до 13 часов.

В Советском районе отключения электричества пройдут в несколько этапов. С 9 до 17 часов 14 декабря 2021 обесточат дома на улицах Кабардинская, №45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, Монгольская, №3а, 7, 6а, 8, Новосибирская, №3-17, 2-16, 16а Революционная, №3-31, 2, 6-14, 8а, 10а, Полярная, №1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а. Два часа – с 9.00 до 11.00 не будет света на улице Грибанова, 18. И с 9.00 до 13.00 останутся без электроэнергии жители улиц: Вольной, домов №2а, 2-14, 1-17, 7/1, 7/2, 15а Геологической, домов №3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 3-7, переулка Мостового, №3, 4, 6, 7, 2, 1, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, улицы Юной, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2.

В Кировском районе локальный блэкаут объявят с 9 утра до 17 часов во вторник более, чем на десяти улицах по адресам: Братская, №4-14, Добролюбова, дома №53-91, 48-70, Долгопрудная, №1-23, 42-18, Ильмовая, №3, 4, Мопровская, №1-13, 2-16, Никитина, №3-23, Ореховая, 2, Североуральская, №5-19, 2-16, Сенная, дома №1-17, Соленая, №6-18, 7-26, Терновая, №1-31, 4-34, Травяная, дома №1-71, 2а-4, Песчаная, 2, 6-80, Пехотная, №1-15, 2-16а, Шлюзовая, №9-19, Энергетиков, 2-46.

В Красноармейском районе среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц: Караванная, №56-86, Лениногорская, №47-87, 48-84, Палласовская, №3, 23, Староладожская, №51-87, 48-84, Светлоярская, №39-89, 52-58, 62-70, 84а, Штурманская, дома №47-75, 76-82, Шадринская, №1-3, 2-6, 13-21, 22-28. Обесточат жилой сектор с 9.00 до 17.00. И всего на три часа - с 9.00 до 12.00 – останутся без электричества жители трех домов на проспекте Канатчиков, 21 и на улице 50 лет Октября, №4 и 6.