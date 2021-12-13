В Волгограде выбирают подрядчика для ремонта 7 проблемных улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Волгограда ищут подрядчика для капитального ремонта еще 7 дорог. В 2022-ом в порядок приведут Кунцевскую в Дзержинском районе, Гагринскую и проезд Удмуртского в Красноармейском, Саши Филиппова в Ворошиловском, Михайлова в Тракторозаводском, Лермонтова в Краснооктябрьском, Слесарную в Советском. Напомним, всего в следующем году планируется восстановиться 49 проезжих частей. Об этом «КП-Волгограда» сообщили в мэрии.

- Общая протяженность объектов третьей очереди – почти 8 км. Победителю аукциона предстоит провести полный цикл работ по технологии, которая уже доказала свою эффективность в предыдущие годы, - уточнили в администрации.

Напомним, подрядчиков для 42 объектов уже выбрали - МУП «ДСЭР Советского района» и «Дорстрой34».